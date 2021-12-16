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В ГД оценили идею сенаторов США объявить Россию спонсором терроризма

Депутат Новиков оценил призыв сенаторов США объявить Россию «спонсором терроризма»
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Обращать внимание на подобные заявления американских сенаторов нет необходимости, поскольку это отвлекало бы российские политические институты от решения реальных задач. Об этом в четверг, 16 декабря, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя предложение сенатора США Джима Риша объявить РФ спонсором терроризма.

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«Если мы будем реагировать на все предложения американских сенаторов, которые там обсуждаются для получения внутриполитического эффекта, то мы не сможем заниматься выполнением своих профессиональных обязанностей — это касается и правительства, и Госдумы, и МИДа. Если бы подобные инициативы приобрели характер принятых решений, тогда на них следовало бы реагировать», — сказал он.

Депутат отметил, что в истеблишменте США заданы определенные параметры поведения для всех, кто вошел в «большую американскую политику». Антироссийский тренд — устойчивый, так что часть конгрессменов и сенаторов, пытаясь ему следовать, будут бесконечно генерировать различные идеи с антироссийской окраской, заключил Новиков.

Накануне стало известно, что сенатор-республиканец Риш предложил объявить Россию «спонсором терроризма», а также направить киевским властям $450 млн, которые должны пойти на поддержку вооруженных сил Украины в следующем году.

В поддержку проекта закона, представленного Ришем, выступили еще восемь сенаторов от Республиканской партии США: Джим Инхоф, Марко Рубио, Пэт Томи, Джон Баррасо, Джон Корнин, Том Коттон, Роб Портман, а также Бил Хагерти.

В документе подчеркивается, что законодатели учитывают «наращивание» российских войск на украинской границе, а также обеспокоены потенциальной угрозой «вторжения в середине января».

15 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия столкнется с серьезными экономическими санкциями со стороны Соединенного Королевства и в целом «большой семерки» (G7) в случае «вторжения на Украину».

В тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов в сотрудничестве с партнерами, включая США, к расширению санкций против РФ в случае эскалации ситуации на Украине. При этом глава Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС хочет хороших отношений с Россией, но «всё зависит от ее действий».

13 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российского вторжения на Украину не было и быть не может. Он подчеркнул, что то, что Россия осуществляет на своей территории, Запад не касается. Так он прокомментировал информацию зарубежных СМИ о переброске Вооруженных сил внутри РФ.

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