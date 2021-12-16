В Госдуме оценили призыв к Западу признать ответственность за кризис на Украине

Североатлантический альянс (НАТО) на протяжении истории всегда искал врага, и им была избрана Россия, однако именно альянс движется к границам РФ. Об этом в четверг, 16 декабря, заявил заместитель председателя комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.

Ранее в четверг обозреватель Тим Блэк из британского издания Spiked указал на то, что обеспокоенность России действиями Запада рациональна, так как альянс заявлял о возможности вступления Украины в состав организации, а действия стран блока неоднократно создавали напряженность в мировой политике.

Объясняя причины появления публикаций о якобы размещении Россией войск вблизи границ Украины в апреле, а также многочисленные заявления о возможности «вторжения», которые ряд политиков сделал в ноябре, Блэк пояснил, что цель Запада — представить Россию «вредоносной силой».

«Североатлантический альянс на всем протяжении своей истории всегда искал определенного врага [...] таким внешним врагом для НАТО избрана наша страна. Мы видим, насколько блок выступает и информационно, и ведет свою деятельность. Притом что это не Российская Федерация расширяет свои границы [...] Но именно НАТО год за годом движется к границам Российской Федерации», — заявил Туров «Думе ТВ».

По словам парламентария, НАТО всё время создает конфликты в зоне влияния России и это началось еще с начала 2000-х годов. Подобное происходило, в частности, на Украине и в Грузии.

В таких условиях, подчеркнул Туров, России необходимо отвечать на стоящие перед ней вызовы и угрозы, чтобы защитить суверенитет и своих граждан.

«К сожалению, мы видим, что те страны, где блок НАТО их партнеры, участники, они используют эти страны лишь для сдерживания нашей страны либо для создания новых конфликтов. Поэтому, кончено, мы будем делать всё, чтобы безопасность нашей страны была на высоком уровне», — отметил он.

Ранее, 13 декабря, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российского вторжения на Украину не было и быть не может. Он подчеркнул, что то, что Россия осуществляет на своей территории, Запад не касается. Так он прокомментировал информацию западных СМИ о переброске Вооруженных сил внутри РФ.

6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению России в эту страну. Он добавил, что напряженность можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного решения проблемы Донбасса силовым путем.