Nissan выпустил электромобиль в ретрокузове

Японская компания Nissan объявила о начале выпуска особой модификации Nissan Bluebird — первого автомобиля, сошедшего с конвейера в 1986 году.

Как сообщает 16 декабря пресс-служба бренда, автомобиль под названием Nissan Newbird, производимый по спецзаказу, был оснащен полностью электрической трансмиссией электромобиля Nissan LEAF.

Оригинальный бензиновый двигатель внутреннего сгорания и коробка передач заменены на двигатель LEAF, инвертор и аккумулятор.

Системы усилителя рулевого управления, торможения и обогрева были обновлены и модифицированы для электрической версии. Также была установлена специальная подвеска для поддержки дополнительного веса АКБ.

Дальность хода автомобиля без подзарядки составляет 210 км. Разгон до 100 км/час составляет менее 15 с.

19 октября сообщалось, что Nissan в 2025 году представит новый электрический кроссовер.

Автомобиль заменит в модельной гамме Nissan электрический хетчбэк Leaf. Машину построят на архитектуре CMF-EV, которая была разработана в качестве универсальной модульной платформы. Она призвана стать фундаментом для электрических транспортных средств будущего поколения, построенных всеми компаниями, входящими в альянс Renault — Nissan — Mitsubishi.