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В «Ленте» прокомментировали грядущую покупку «Утконоса»

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После покупки ритейлером «Лента Онлайн» онлайн-сервиса по доставке продуктов «Утконос» компании продолжат работу в рамках действующих стратегий. Об этом заявила «Известиям» Мария Филиппова, директор по связям с общественностью и государственными органами «Ленты», комментируя сообщения о грядущей сделке в четверг, 16 декабря.

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«Бренды будут существовать параллельно», — добавила Филиппова.

Директор по связям с общественностью и бренд-коммуникациям «Утконос онлайн» Мария Ерунова рассказала «Известиям», что компания станет частью онлайн-подразделения «Ленты», которое будет называться Lenta-U.

Оба бренда, «Утконос онлайн» и «Лента онлайн», продолжат оказывать услуги под своими брендами.

После завершения сделки пост генерального директора онлайн-подразделения Lenta-U займет Дэнни Перекальски.

«Синергия будет способствовать усилению позиций «Утконос онлайн» на рынке e-grocery и дальнейшему развитию бизнеса компании», — сказала Ерунова.

Ранее в этот же день пресс-служба «Ленты» написала в своем Telegram-канале, что компания приобретает «Утконос». Базовая цена сделки составляет 20 млрд рублей.

Таким образом «Лента» планирует создать «ведущую платформу в сегменте e-grocery, охватывающую все ключевые потребности покупателей и сегменты рынка». Сделка позволит «Ленте» эффективнее конкурировать на онлайн-рынке Москвы, особенно в ценовых сегментах «выше среднего» и «премиум».

Генеральный директор «Ленты» Владимир Сорокин подчеркнул, что сделка полностью соответствует стратегическим приоритетам ритейлера.

«Утконос» — онлайн-ритейлер, который базируется в Москве и является первопроходцем сегмента e-grocery в России. В 2020 году его доля на столичном рынке e-grocery составила около 10%.

В мае стало известно, что «Лента» покупает сеть супермаркетов «Билла». Благодаря этому компания рассчитывала быстрее расширить свою сеть в Москве и Подмосковье. В июле «Лента» получила одобрение ФАС на покупку «Билла». Приобретающая компания собиралась интегрировать в свою сеть 161 купленный супермаркет, логистическую инфраструктуру и сотрудников «Билла Россия».

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