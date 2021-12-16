Песков прокомментировал решение ЕСПЧ по вопросу домашнего насилия в РФ

Российское законодательство предоставляет весь необходимый инструментарий для борьбы с домашним насилием. Об этом 16 декабря сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), призвавшего власти РФ ввести в законодательство понятие «домашнее насилие».

«Мы считаем, что действующее законодательство предоставляет весь необходимый инструментарий для борьбы с этим злом. Правоохранительные органы прикладывают усилия. Иногда случаются трагические ситуации, мы сожалеем. Само решение суда комментировать не хочу», — сказал он журналистам.

Ранее, 14 декабря, ЕСПЧ призвал российские власти без промедления ввести в законодательство понятие «домашнее насилие» и меры по его предотвращению и защите пострадавших от агрессоров. Отмечалось, что до тех пор, пока в РФ не будут приняты предложенные Страсбургским судом меры, ЕСПЧ будет рассматривать дела о домашнем насилии в упрощенном и ускоренном порядке.

Рекомендации были приложены к решению суда по жалобам Натальи Тюниковой, Елены Гершман, Ирины Петраковой и Маргариты Грачевой. Грачевой, которой муж отрубил кисти рук, ЕСПЧ присудил почти €371 тыс. (около 31 млн рублей), остальным — по €25 тыс. (порядка 2 млн рублей). Суд установил, что российские власти знали о насилии в отношении всех этих заявительниц, но не принимали достаточных мер для проверок и их защиты, считая домашнее насилие недостаточным поводом для вмешательства.

В тот же день первый зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа выразил несогласие с решением ЕСПЧ. По его словам, неправильно перекладывать вину с конкретного человека на государство. Он также прокомментировал позицию ЕСПЧ о том, что Россия якобы не приняла меры для предотвращения преступления, а полиция проявляла пассивность. По его мнению, семейные отношения являются сложными и трудно оценить, кто виноват в таких конфликтах.

Бывший муж Маргариты Грачевой в порыве ревности отрубил ей кисти рук в декабре 2017 года. Суд приговорил его к 14-летнему заключению в колонии строгого режима. Пострадавшая назвала вынесенный приговор недостаточно суровым, добавив, что не увидела во время процесса раскаяния.