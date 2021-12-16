Глава астраханского спортцентра получила 2,5 года за отравление детей

Суд Астрахани вынес решение по делу об отравлении детей парами хлора в бассейне «Динамо». Замдиректора Астраханской региональной организации общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» получила 2,5 года колонии общего режима и должна заплатить штраф в 100 тыс. рублей.

Женщину признали виновной в оказании услуг ненадлежащего качества, которые повлекли причинение вреда здоровью 22 детей, сообщает «Астрахань-24» со ссылкой на СУ СКР по региону.

Установлено, что утром 7 декабря 2020 года во время занятий в бассейне «Динамо» дети и взрослые почувствовали недомогание. В больницу доставили 22 ребенка, а также посетителей и сотрудников бассейна. Им был поставлен диагноз «отравление хлором средней тяжести».

Выяснилось, что сотрудник комплекса перепутал баки, в результате смешения двух жидкостей с разным составом произошла химическая реакция с обильным выделением газообразного вещества, содержащего хлор. Он поднялся с цокольного этажа во все помещения комплекса, в том числе бассейн, где находились дети и взрослые посетители.

Следствие посчитало, что осужденная, являясь ответственным лицом за безопасность на объекте, допустила работника к исполнению служебных обязанностей без проведения инструктажа.

В момент распространения хлора в бассейне были 22 ребенка, четверо взрослых, которые сопровождали детей, и шесть сотрудников комплекса. В результате их здоровью был причинен вред.