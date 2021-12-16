Песков заявил об отсутствии ясности по возможным контактам Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин открыт для диалога с украинским коллегой Владимиром Зеленским, но он должен быть понятен, подготовлен и ориентирован на результат. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в четверг, 16 декабря.

По возможным контактам Путина и Зеленского «пока ясности нет», сказал Песков.

«У моего коллеги [замглавы администрации президента России Дмитрия] Козака бывают контакты с офисом президента Украины. По-прежнему нет четкой ясности о возможной повестке дня таких контактов, потому что трудно увязать вопросы двусторонних отношений с международным экономическим проектом СП-2», — сказал представитель Кремля.

Накануне Зеленский на пресс-конференции по итогам встреч в Брюсселе заявил, что хотел бы использовать ситуацию с газопроводом «Северный поток – 2» (СП-2), чтобы встретиться с российским президентом. Он отметил, что могли бы быть решены «какие-то подвижки в выполнении «Минска».

Ранее в тот же день украинский лидер сказал, что Киев готов к любому формату переговоров с Москвой. Об этом он заявил на саммите «Восточного партнерства» в Брюсселе после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

По итогам саммита Зеленский, Шольц и Макрон призвали возобновить конструктивную работу в нормандском формате и обеспечить исполнение договоренностей, достигнутых на встрече в Париже 9 декабря 2019 года. Также стороны договорились делать все возможное для стабилизации ситуации в Донбассе.

При этом премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что участники саммита «Восточного партнерства» не обсуждали «Северный поток – 2», но обсуждали в целом ситуацию с Украиной.

В ходе пресс-конференции 26 ноября Зеленский заявил, что СП-2 — не просто бизнес, а трагедия для Украины. Он выразил надежду, что Евросоюз и США, как и обещали, помогут Киеву гарантировать энергобезопасность после запуска газопровода.

Строительство «Северного потока – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до ФРГ по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. В сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.