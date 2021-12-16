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Эксперты назвали регионы России с наиболее высоким числом угонов автомобилей

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Эксперты сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека» провели исследование и выяснили, в каких регионах России чаще всего угоняют автомобили.

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Как сообщает 16 декабря ТАСС со ссылкой на исследование сервиса, в список регионов с относительно высокими показателями по угонам вошли Москва и Московская область, Чеченская Республика, Курская, Иркутская, Ростовская, Воронежская, Нижегородская и Ленинградская области, а также Крым, Ставропольский край, и Санкт-Петербург. В этих регионах доля автомобилей, по которым значился угон, превышает 0,08%.

В список регионов с относительно низкими значениями по угонам вошли Алтайский край, Башкортостан, Мордовия, Вологодская область, Ханты-Мансийский АО, Тверская область, Рязанская область, Тульская область, Липецкая область, Северная Осетия, Астраханская, Костромская и Калининградская области. Значение по относительной доле автомобилей, побывавших в угоне, здесь не превышает 0,03%.

14 октября российская Госавтоинспекция дала водителям советы, как обезопасить свой автомобиль от угона. Так, ГИБДД рекомендует оборудовать машину сигнализацией. При этом следует обращать внимание на режим ее срабатывания во избежание случаев сканирования.

Кроме того, следует оставлять автомобиль на охраняемой стоянке, в гараже, а также в наиболее освещенных и просматриваемых местах дворовых и уличных территорий.

В ГИБДД также порекомендовали не доверять управление автомобилем посторонним лицам, а также застраховать машину.

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