В МИД РФ заявили о третьей мировой войне в киберпространстве

Военные действия в киберпространстве идут в полном масштабе, это уже третья мировая война. Об этом в четверг, 16 декабря, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента МИД РФ Андрей Крутских.

«Война идет, и она идет очень интенсивно, и как бы мы ни пытались говорить, что все это замаскировано... На самом деле действительно военные действия в киберпространстве идут в полном масштабе. И в общем в СМИ правильно говорят, что это уже третья мировая война, только вопрос сейчас стоит в подсчете ущерба...» — сказал он, выступая с докладом на пленарном заседании IX Всероссийского конгресса политологов «Россия и политический порядок в меняющемся мире: ценности, институты, перспективы» в МГИМО.

7 декабря лидеры РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. По словам российского президента, беседа была открытой и конструктивной, а по вопросу кибербезопасности удалось наладить диалог.

6 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию России и США. В документе говорится о необходимости противостоять использованию IT-технологий в преступных и террористических целях.

Ранее, 16 июля, Путин и Байден встретились в Женеве, где договорились начать консультации по кибербезопасности. Российский лидер обратил внимание на то, что, даже по данным американских источников, большинство кибератак в мире совершается из США, а также из Канады и Великобритании. Он также подчеркнул, что Москва дала исчерпывающие ответы по всем запросам Вашингтона по кибератакам.