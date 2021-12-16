Прямой эфир
Мир
ВОЗ может одобрить «Спутник V» в I квартале 2022 года
Общество
Суд отменил приговор в отношении блогера Эдварда Била
Мир
В МИД РФ назвали сложными переговоры с США по кибербезопасности
Мир
Лукашенко заявил о выработке дополнительных ответных мер на санкции Запада
Интернет
Суд оштрафовал Meta Platforms на 13 млн рублей за отказ удалить контент
Общество
Авиалайнер МС-21-300 выполнил первый тренировочный полет
Авто
АвтоВАЗ приостановил сборку четырех моделей
Общество
Правительство выделит 10 млрд рублей на поддержку больниц в регионах
Мир
Курс турецкой валюты обрушился до нового исторического минимума
Общество
Власти Москвы рекомендовали школам отправить учеников на каникулы с 27 декабря

Песков оценил возможность переговоров Путина и Байдена до конца года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проведение еще одних переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена возможно, однако договоренностей на эту тему нет. Об этом 16 декабря сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Когда мы неделимы: какими будут предложения РФ по нерасширению НАТО
И как США пытаются стать посредником между Россией и Украиной

«Возможен, но договоренностей нет», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможности проведения разговора глав государств до конца года.

О существовании возможности проведения еще одного саммита президентов РФ и США, а также об отсутствии конкретных договоренностей по срокам Песков говорил и днем ранее.

Тогда же Байден заявил, что рассчитывает на дальнейший контакт с Путиным. Как отметил глава Белого дома, следующие переговоры с российским лидером будут носить более продолжительный характер.

12 декабря Песков сообщил, что после разговора с главой Белого дома у Путина не было каких-то особенных поводов для радости, так как ситуация, сложившаяся на данный момент, очень серьезная. Представитель Кремля также отметил, что лидеры в ходе переговоров общались конкретно и не допускали разночтений, даже несмотря на дружественный характер беседы.

Онлайн-саммит двух лидеров состоялся 7 декабря и продлился два часа.

В Кремле заявили, что переговоры носили откровенный и деловой характер, лидеры обсудили реализацию итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита, а также договорились продолжать диалог между странами.

Байден указал на якобы угрожающий характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки.

Путин в ответ подчеркнул, что не нужно перекладывать ответственность на плечи России, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у рубежей РФ.

Опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что переговоры президентов двух стран, несмотря на отсутствие конкретных договоренностей, скорее всего, снизят напряженность между Россией и Западом, связанную с украинским кризисом.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021