Песков оценил возможность переговоров Путина и Байдена до конца года

Проведение еще одних переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена возможно, однако договоренностей на эту тему нет. Об этом 16 декабря сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Возможен, но договоренностей нет», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможности проведения разговора глав государств до конца года.

О существовании возможности проведения еще одного саммита президентов РФ и США, а также об отсутствии конкретных договоренностей по срокам Песков говорил и днем ранее.

Тогда же Байден заявил, что рассчитывает на дальнейший контакт с Путиным. Как отметил глава Белого дома, следующие переговоры с российским лидером будут носить более продолжительный характер.

12 декабря Песков сообщил, что после разговора с главой Белого дома у Путина не было каких-то особенных поводов для радости, так как ситуация, сложившаяся на данный момент, очень серьезная. Представитель Кремля также отметил, что лидеры в ходе переговоров общались конкретно и не допускали разночтений, даже несмотря на дружественный характер беседы.

Онлайн-саммит двух лидеров состоялся 7 декабря и продлился два часа.

В Кремле заявили, что переговоры носили откровенный и деловой характер, лидеры обсудили реализацию итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита, а также договорились продолжать диалог между странами.

Байден указал на якобы угрожающий характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки.

Путин в ответ подчеркнул, что не нужно перекладывать ответственность на плечи России, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у рубежей РФ.

Опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что переговоры президентов двух стран, несмотря на отсутствие конкретных договоренностей, скорее всего, снизят напряженность между Россией и Западом, связанную с украинским кризисом.