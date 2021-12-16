В Кремле прокомментировали законопроект о реформе муниципальной власти

Над законопроектом о реформе муниципальной власти еще будет работать парламент, только потом сформулируется конкретная позиция. Об этом в четверг, 16 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент избирается у нас прямым всенародным голосованием, он концентрирует волю народа. Воздержусь от иных комментариев. Будет внесен законопроект, будет работать парламент, и только потом будет формулироваться конкретная позиция», — сказал он журналистам.

На вопрос о том, не отменяет ли волеизъявление народа то, что президент может снять мэров с должности, представитель Кремля отметил, что президент избирается народом и эти полномочия вытекают из его должности главы государства. Основания для отстранения от должности, подчеркнул Песков, прописаны в других законах.

Проект нового закона об общих принципах организации местного самоуправления был внесен на рассмотрение в ГД ранее в этот день. Как сообщили в пресс-службе комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, переход к одноуровневой системе организации местного самоуправления в России продлится до 1 января 2028 года.

Законопроект, в частности, предусматривает установление для мэров и всех должностных лиц местного самоуправления единый пятилетний срок полномочий.

Как отметили главы комитетов Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас, законопроект позволит создать новую систему организации власти на местах, в основе устройства которой будет заложен не территориальный принцип, а принцип привязки к населению.

Ранее, 14 декабря, Госдума приняла закон об организации публичной власти в субъектах РФ. В частности, согласно действующему законодательству, глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроект предлагает исключить это требование — количество сроков нахождения у власти губернаторов будут определять заксобрания регионов. Также российский лидер может прекращать полномочия глав регионов по любым основаниям.