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В Австрии подчеркнули роль Германии и Франции для диалога с РФ по вопросу Украины

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер в четверг, 16 декабря, подчеркнул роль Германии и Франции для диалога с Россией по вопросу урегулирования на Украине.

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«Германия с Францией — это нации, которые особенно могут продвинуть ЕС вперед. Именно сейчас в дискуссии о конфликте на Украине он станет важной темой, как и вчера. Видно, насколько Франция и Германия важны, чтобы показать Российской Федерации, что бессмысленно реализовывать политику насилием, нужен диалог», — приводит его слова ТАСС.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Олаф Шольц и французский лидер Эммануэль Макрон по итогам трехсторонней встречи в Брюсселе призвали возобновить конструктивную работу в нормандском формате. Также стороны договорились делать всё возможное для стабилизации ситуации в Донбассе.

В тот же день Шольц заявил о готовности ФРГ к конструктивному диалогу с Россией, но добавил, что это не стоит оценивать как одностороннюю новую «восточную политику» Берлина. Однако, как отметил немецкий канцлер, если Россия «нападет» на Украину, то заплатит «высокую цену».

Тогда же агентство Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов и официальных лиц заявило, что ряд стран Евросоюза (ЕС) выступает против планов ввести новые санкций против РФ из-за Украины. Так, по информации агентства, Франция, Италия, Испания и ФРГ отдают предпочтение переговорам.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС вместе с партнерам, включая США, расширить санкции против РФ в случае эскалации ситуации на Украине. ЕС хочет хороших отношений с Россией, но «все зависит от ее действий», подчеркнула она.

Страны Запада полагают, что Россия может вторгнуться на территорию соседнего государства. Москва отрицает подобные обвинения.

13 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российского вторжения на Украину не было и быть не может. Он подчеркнул: то, что Россия осуществляет на своей территории, Запад не касается. Так он прокомментировал информацию западных СМИ о переброске Вооруженных сил внутри РФ.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину.

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