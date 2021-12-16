Жилой квартал снесут в Самаре

В Самаре в Красноглинском районе снесут целый жилой квартал. Власти города приняли решение о комплексном развитии территории в границах первого квартала поселка Мехзавод. Его площадь составляет 3,13 га.

Постановление, опубликованное на сайте городской администрации, утверждает перечень объектов, подлежащих сносу и реконструкции. Так, будут снесены пять аварийных и два ветхих жилых дома, три нежилых здания, гаражи и хозяйственные кладовые.

Собственникам домов предоставят либо жилье, либо компенсацию. Работы должны провести в течение пяти лет с момента заключения департаментом строительства договора о комплексном развитии.

НИА «Самара» отмечает, что по соседству с этим полуразрушенным кварталом уже строится микрорайон Новая Самара. В нем продают квартиры по самой дорогой во всем Красноглинском районе цене.

Ранее в историческом центре Самары провели комплексное благоустройство улицы Ленинградской. Особое внимание уделили пешеходным зонам. Бетонную плитку уложили на площади свыше 3 тыс. кв. м. Было выполнено обустройство парковочных карманов. Между дорогой и тротуаром появилось пешеходное ограждение.