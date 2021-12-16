МИД РФ раскритиковал приговор по делу Хангошвили

РФ настаивает, что вердикт в отношении Вадима Соколова (Красикова), которого Высший суд Берлина признал виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, «носит характер явного политического заказа». Об этом в четверг, 16 декабря, говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте министерства.

Российское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что у Соколова есть право обжаловать приговор в Верховном суде ФРГ.

«Решительно отвергаем голословные и полностью оторванные от реальности обвинения в причастности российских государственных структур к убийству проживавшего в Германии с ведома властей ФРГ террориста З. Хангошвили, сконструированные при содействии зарубежных спецслужб и аффилированных с ними структур», — сказано в сообщении.

При этом в министерстве подчеркнули, что разочарованы высылкой российских дипломатов, которую Германия осуществила «под предлогом» вердикта в отношении Соколова. Данный шаг в МИДе назвали «очередной недружественной акцией» в адрес Москвы.

«Под единственную версию, сразу вброшенную в августе 2019 года по свежим следам в системные СМИ Германии, подтасовывались факты на основе пустых домыслов, публикаций из социальных сетей и давно дискредитировавших себя интернет-платформ, засветившихся в последние годы практически во всех антироссийских гибридных операциях», — сообщили в МИД России.

Кроме этого в ходе процесса были использованы «псевдодоказательные материалы» и свидетельские показания, полученные под давлением, которые собирались нелегальными методами, рассказали в ведомстве.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва в ближайшее время объявит об ответных шагах Берлину на высылку российских дипломатов, это будут симметричные меры.

Днем ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что власти Германии объявили двух дипломатов посольства РФ в Берлине персонами нон грата из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Посольство России в Берлине в связи с этим выразило МИД Германии решительный протест.

Согласно данным следствия, обвиняемый под видом туриста приехал в Париж из Москвы 17 августа 2019 года. После этого он направился в Берлин, где жертва убийства попросил убежища в 2016 году. В день совершения преступления, как считают правоохранители, злоумышленник подошел к своей жертве сзади и застрелил его из пистолета с глушителем, а потом еще два раза выстрелил в голову упавшему мужчине.

Ранее, в октябре 2020 года, сообщалось, что Хангошвили участвовал в подготовке теракта в метро Москвы и в Беслане в 2004 году, а в 2013 году организовал канал поставки террористов из Панкисского ущелья Грузии в Сирию через Турцию. В 2002 году мужчина был объявлен в России в розыск по подозрению в терроризме.