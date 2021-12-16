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Политолог назвал адекватным законопроект о развитии местного самоуправления

Политолог Калачев оценил внесенный в ГД законопроект о развитии местного самоуправления
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Законопроект об общих принципах организации местного самоуправления, внесенный на рассмотрение в Госдуму, вполне адекватен и полезен для повышения эффективности и качества работы органов местного самоуправления. Такое мнение в четверг, 16 декабря, «Известиям» выразил российский политолог Константин Калачев.

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Ранее в этот же день указанный законопроект на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента внесли главы комитетов Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Документ подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти.

Законопроект среди прочего предусматривает установление для мэров и всех должностных лиц местного самоуправления единый пятилетний срок полномочий. Кроме того, согласно документу, глава субъекта вправе вынести предупреждение и объявить выговор главе муниципального образования или главе местной администрации за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязанностей. Также губернатор вправе отстранить мэра от должности.

«Я думаю, что разрешение губернаторов увольнять мэров за ненадлежащее исполнение обязанностей — это путь к повышению дисциплины и ответственности. То есть это на самом деле инструмент повышения отвесности со стороны мэров, инструмент повышения эффективности и качества местного самоуправления. Дисциплина и порядок, учет и контроль», — заявил политолог.

Законопроект, по его словам, продолжает линию развития системы, в которой вертикаль власти находит свое логическое завершение и юридическое оформление.

Клишас, комментируя внесенный документ, заявил, что новая система местного самоуправления сделает невозможным перекладывание ответственности с одной администрации на другую. Он пояснил, что, согласно законопроекту, вводятся два вида муниципалитета: городской округ и муниципальный округ, исключение составят лишь города федерального значения, где возможны внутригородские муниципальные образования.

В пресс-службе комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству заявили, что переход к одноуровневой системе организации местного самоуправления в России продлится до 1 января 2028 года. Одноуровневая система, по убеждению авторов инициативы, позволит создать новую систему организации власти на местах, в основе устройства которой будет заложен не территориальный принцип, а принцип привязки к населению.

14 декабря Госдума приняла закон об организации публичной власти в субъектах РФ. В частности, согласно действующему законодательству, глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроект предлагает исключить это требование — количество сроков нахождения у власти губернаторов будут определять заксобрания регионов. Также российский лидер может прекращать полномочия глав регионов по любым основаниям.

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