Военный эксперт оценил пуск ракеты «Циркон» по береговой мишени

Гиперзвуковая ракета «Циркон» действительно может быть принята на вооружение в 2022 году. Об этом в четверг, 16 декабря, заявил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев, комментируя испытательный пуск ракеты с фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» по береговой мишени.

«Мы видим, что «Циркон» действительно может быть принят на вооружение в 2022 году. Сейчас активно идут испытания, и все пуски проходят удачно. Были новости о том, что для этих ракет готовят инфраструктуру. Думаю, ее можно будет возвести достаточно быстро, ресурсы и возможности для этого есть», — сказал он.

Корнев предположил, что базы для хранения «Цирконов» должны получить арсенальное оборудование, похожее на то, что уже создано для «Калибров» или «Ониксов». По мнению военного эксперта, нужно придерживаться отдельных требований по заправке и хранению гиперзвуковых ракет, но они не будут революционно отличаться от уже существующих.

Он подчеркнул, что «Циркон» — это универсальная ракета, которая может уничтожать как надводные, так и наземные цели. Она, скорее всего, будет применяться не только по заранее заданной точке с определенными координатами, но и будет наводиться в полете, то есть ракета относится к высокоточным системам, добавил Корнев.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили о том, что фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по береговой мишени. Отмечалось, что полет соответствовал заданным параметрам. Стрельба была признана успешной, цель поражена.

Также в военном ведомстве указали на то, что к обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота.

29 ноября «Адмирал Горшков» выполнил новый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из Белого моря на дальность более 400 км. Предыдущий пуск ракеты «Циркон» «Адмирал Горшков» выполнил 18 ноября по морской мишени из Белого моря. Цель была поражена прямым попаданием.

3 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» начнут поступать в ВМФ со следующего года. Глава государства добавил, что проводимые испытания подтвердили уникальность комплексов «Пересвет» (комплекс лазерного оружия) и «Авангард». В настоящее время завершаются испытания «Циркона».

4 октября были завершены испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подводной лодки. Командующий Северным флотом Александр Моисеев рассказал, что в рамках программы испытаний выполнена ракетная стрельба с ракетоносителя с подводной лодки «Северодвинск» (атомная подводная лодка проекта 885/885М).

Российское гиперзвуковое оружие было презентовано в 2018 году. К нему относятся комплексы «Авангард», «Кинжал» и ракеты «Циркон».