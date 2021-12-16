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Наталья Касперская стала участницей цифрового расследования РЕН ТВ

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Наиболее видный в России специалист в области интернет-технологий, джедай кибербезопасности Наталья Касперская в спецпроекте «Засекреченные списки» на РЕН ТВ раскроет 10 глобальных угроз цифровой реальности и научит правилам интернет-гигиены. Это первое расследование телеканала о скрытых угрозах наступившей цифровой эры.

138 млн россиян уже успели оставить цифровой след и в любой момент могут стать мишенью для преступников. Отныне мошенники могут списать деньги с карт без звонков и SMS. По соцсетям можно узнать информацию о человеке, который еще даже не успел родиться. А кредит на ваше имя может взять клон с такими же внешностью и голосом.

Главный закон в Cети — интернет помнит всё. Можно ли же избежать опасностей, которые возникают с развитием технологий, — в программе «Засекреченные списки» уже в эту субботу в 15:10 на РЕН ТВ.

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