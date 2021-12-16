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Карантин по бешенству вновь ввели в Омской области

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В Омской области в Называевском районе обнаружено бешеное животное. Его нашли среди крупного рогатого скота.

Как пишет ИА «Город55» со ссылкой на региональный Россельхознадзор, больное животное находилось в селе Большепесчанка. В селе введен карантин. Животное изолировали и уничтожили, чтобы болезнь не распространялась.

В ведомстве отметили, что в в этом году это уже 25-й случай бешенства. Год назад в Омской области было только 16 инфицированных животных.

Регион считается неблагоприятным регионом по заражению бешенством. Переносчиками чаще всего становятся лисицы, волки, собаки и кошки. Болеет и крупный рогатый скот. Инфекция через мясо и молоко может передаваться человеку.

10 ноября сообщалось, что область получила 200 тыс. доз вакцины для диких животных. Препарат в виде брикетов, привлекающих запах хищников, распространят в лесах региона.

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