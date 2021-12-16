АвтоВАЗ приостановил сборку четырех моделей

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ 15 декабря после первой смены приостановил работу сборочной линии В0, на которой выпускаются модели Lada Largus и Xray, а также Renault Logan и Sandero.

Как сообщает паблик «Нетипичный АвтоВАЗ», сегодня, 16 декабря, линия B0 останется в простое в течение обеих смен. Два других конвейера, на которых выпускаются автомобили Lada Granta и Lada Niva, продолжают работать по своим обычным графикам.

Сборка на АвтоВАЗе работает с перебоями с июня текущего года. Это происходит из-за проблем с поставками компонентов электроники от компании «Роберт Бош Самара», которая, в свою очередь, испытывает сложности в работе со своими поставщиками.

АвтоВАЗ выпускает Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске. Владельцем 100% российского автопроизводителя является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. — СП «Ростеха» (32%) и Renault Group (68%).

2 декабря сообщалось, что в ноябре 2021 года российские продажи легковых и легких коммерческих автомобилей Lada составили 26 373 единицы, что на 30,7% меньше, чем в ноябре 2020 года.