Очевидец рассказала подробности смертельного ДТП на Невском проспекте

Свидетельница ДТП на Невском проспекте в Санкт-Петербурге в четверг, 16 декабря, сообщила, что водитель не пытался затормозить на пешеходном переходе.

«Мимо проезжала, видела. Думаю, что теперь мне самой нужна будет помощь психолога. Не тормозил он, и даже не пытался», — рассказала она «Газете.RU».

Она пояснила, что автомобиль двигался со скоростью больше 100 км/ч. По ее словам, на месте пешехода в этой ситуации можно было даже не увидеть надвигающуюся машину.

«Все произошло за пару секунд. <... > В чем тут разбираться? Всё видно. И видно отсутствие остановочных фонарей на авто. Водителя я не видела. Я уехала. Это было лучшее, что можно было сделать. Нужно было срочно освободить перекресток», — заключила женщина.

ДТП произошло вечером 15 декабря. Водитель Volkswagen Polo на огромной скорости влетел в пешеходов, переходивших дорогу на зеленый свет. В результате аварии один человек скончался на месте, второй пострадавший находится в коме.

По словам очевидцев происшествия, подозреваемый предпринял попытку скрыться с места аварии. Предположительно, мужчина был сильно пьян, его личность установлена. Кроме того, стало известно, что он неоднократно нарушал правила ПДД.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения»).