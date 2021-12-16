В странах Евросоюза начали вакцинировать детей от COVID-19

В ЕС начали вакцинацию детей в возрасте 5–11 лет. Дозы вакцин Pfizer и BioNTech для прививок уменьшили. Власти призывают прививать детей из-за нового штамма коронавируса, передает телеканал «Известия». В итальянском Лацио провели вакцинацию детям младше 11 лет. Родители дали согласие на проведение прививок.

В Испании запустили кампанию по вакцинации детей от COVID-19. Разрешено прививать детей от 5 до 11 лет. Власти опасаются распространения «Омикрон»-штамма.

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