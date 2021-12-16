Лукашенко заявил о выработке дополнительных ответных мер на санкции Запада

Власти Белоруссии выработают дополнительные ответные меры на санкции, введенные Западом. Об этом в четверг, 16 декабря, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании о противодействии санкционным мерам.

«Что касается ответных мер, которые уже приняты и еще будут выработаны: это не активная позиция нашего народа, у нас в крови нет духа войны, и, кстати, не мы ее начинали. Поэтому [мы] всегда открыты к конструктивному диалогу на равноправной основе без условий и ультиматумов», — цитирует его «БелТА».

Ранее, 10 декабря, Лукашенко заявил, что давление Запада на Белоруссию будет возрастать, возможны новые пакеты санкций. Он напомнил, что против Минска западные страны ввели уже пятый пакет санкций. По его словам, такое экономическое давление нужно для «удушения» Белоруссии, а также для смены власти и государственного строя.

2 декабря США, Канада и Великобритания ввели новый пакет санкций в отношении Белоруссии на фоне миграционного кризиса на границе страны с Польшей. В санкционный список США вошли 10 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые санкции против республики являются нелегитимными и носят антигуманный характер в силу их негативного влияния на жизнь белорусов.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко указал, что против страны развязали экономическую войну и в ответ будут приняты «абсолютно адекватные» меры.

В ответ на действия Запада власти Белоруссии с 1 января 2022 года ввели продовольственное эмбарго на широкий перечень товаров из ЕС, США, Канады, Норвегии и других стран. В правительстве уточнили, что постановление не коснется товаров, ввозимых белорусами для личного потребления, детского питания и ряда других позиций критического импорта.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. Позднее беженцы перешли в логистический центр, предоставленный белорусской стороной.