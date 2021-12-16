Юлия Тимошенко сыграла на барабанах после заседания рады

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко после заседания Верховной рады сыграла на барабанах.

«Принимаем заказы на новогодние вечеринки! Дорого!» — написала она 15 декабря на своей странице в Facebook и опубликовала видео, где она задорно играет на музыкальном инструменте.

На кадрах политик в той же одежде, в которой она в тот же день находилась на заседании рады — в белом костюме, состоящем из юбки миди и удлиненного пиджака с золотыми заклепками.

В комментариях пользователи похвалили Тимошенко, но были и те, кто негативно оценил ее выступление.

Ранее, 1 мая 2020 года, она сравнила Украину с тонущим «Титаником». По мнению лидера «Батькивщины», власти совершают ритуальные действия вместо спасения страны.

До этого, 27 февраля 2020 года, Тимошенко назвала «духовным уничтожением» возможную реализацию идеи легализовать проституцию и легкие наркотики в стране. По словам политика, нельзя взимать налоги «с морального падения человека и, по сути, с разрушения человеческой жизни». Относительно однополых браков она заявила, что такое решение нужно принимать лишь путем референдума.