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Новый природный комплекс создадут у дендросада в Омске

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Дендросад имени Гензе в Омске, считающийся памятником природы, разделили, и на заброшенной его части создадут природный рекреационный комплекс регионального значения «Старозагородный». Проект постановления был принят на заседании областного правительства.

Как пишет ИА «ОМСКРЕГИОН», в результате подобных преобразований общая площадь особо охраняемой природной территории не уменьшится. Также не предполагается изменения категории земельных участков.

По словам регионального министра природных ресурсов и экологии Ильи Лобова, по каждому предполагаемому риску последствий, которые видят представители общественности для этой территории, есть объяснение невозможности его наступления в силу сохранения статуса особо охраняемой природной территории.

Будет создан парк наподобие того, который остался в Дендрологическом саду имени Гензе. Таким образом, подразумевается не строительство каких-то дополнительных объектов, а только благоустройство, высадка и зонирование территории.

В свою очередь, губернатор Александр Бурков потребовал максимальной открытости на всех этапах создания природного парка регионального значения. Он также поручил более активно информировать общественность о сути принятого документа и предполагаемых дальнейших шагах.

Ранее сообщалось, что администрация Омска намерена утвердить новые документы по границам дендросада имени Гензе. Цель — не допустить жилищной застройки на территории парка. Она имеет статус памятника природы регионального значения.

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