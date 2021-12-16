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Началась церемония прощания с режиссером Соловьевым

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В Москве в церкви Иоанна Богослова началась церемония прощания с режиссером Сергеем Соловьевым. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщает РЕН ТВ.

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Почтить память пришли близкие, друзья и коллеги режиссера.

Похороны Соловьева пройдут в этот же день на Троекуровском кладбище, где похоронены родители режиссера и его сын.

О смерти 77-летнего режиссера, сценариста и кинопродюсера стало известно 13 декабря. Источники «Известий» сообщили, что причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность.

Как сообщила «Известиям» актриса Анастасия Светлова, кинорежиссер радовал, восхищал и удивлял людей своим творчеством, а его смерть стала настоящей трагедией для мира искусства и кино.

Президент России Владимир Путин 14 декабря выразил соболезнования родным и близким Соловьева. Он отметил, что он был замечательным кинорежиссером, наделенным безграничным талантом и особой творческой свободой.

Соловьев родился 25 августа 1944 года в Карелии. Дебютировал в качестве кинорежиссера на студии «Мосфильм». Является создателем фильмов «Сто дней после детства», «Спасатель», «Наследница по прямой». Трилогия «Асса», снятая кинорежиссером, стала символом для рок-движения в период перестройки в Советском Союзе.

Кинорежиссер являлся лауреатом Государственной премии СССР. В 1981 и 1987 годах вошел в состав жюри Венецианского кинофестиваля. В 1993 году кинорежиссер получил звание народного артиста России.

Память Соловьева увековечат в Москве. По словам председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова, скорее всего, памятная табличка появится на доме режиссера.

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