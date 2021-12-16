Названы лидирующие в России по уровню зарплат компании

Лидерами по уровню среднемесячной зарплаты за 2020 год в России стали компании НОВАТЭК — 261,2 тыс. рублей, «Совкомфлот» — 254,4 тыс. рублей и «Полюс» — 239,9 тыс. рублей. Эта информация следует их ренкинга агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), который поступил в редакцию «Известий» в четверг, 16 декабря.

НКР входит в холдинг РБК. Это первый ренкинг средних зарплат в российском корпоративном секторе. В него вошли крупнейшие нефинансовые компании из актуального рейтинга РБК 500 и 21 российская «дочка» зарубежных компаний без присвоения места. Зарплаты в компаниях отражены до уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

На четвертом месте группа «Волга-Днепр» со среднемесячной зарплатой в 237 760 рублей. На пятом — Независимая нефтегазовая компания (ННК) — 230 870 рублей.

Так, средние выплаты у НОВАТЭКа оказались в девять раз выше, чем у аутсайдера — «Почты России»: 261,3 тыс. против 29 тыс. рублей. В десятку компаний с самыми большими зарплатами попали четыре группы компаний, которые специализируются на добыче нефти и газа — НОВАТЭК и ННК, а также «Арктикгаз», «Зарубежнефть», две транспортные группы — «Совкомфлот» и «Волга-Днепр», одна нефтехимическая — «Сибур» и одна золотодобывающая — «Полюс». Также в демятке лидеров компании из сектора информационных технологий — «Яндекс» и OCS — дистрибутор проектных решений.

Отмечается, что среднемесячная начисленная зарплата в прошлом году в целом по экономике РФ составила 51,3 тыс.и рублей. Получается, что средняя зарплата в лидирующей тройке примерно в пять раз выше общероссийской средней оплаты труда. При этом средние зарплаты 23 участников ренкинга ниже среднего показателя по стране. Также указывается, что практически у всех «дочек» зарубежных корпораций (кроме «Ашана») средняя зарплата за прошлый год превышала средний уровень по стране.

Уровень зарплат отличается в разных регионах. Так, средняя оплата труда в четыре и более раза превышала общероссийский уровень, то есть была выше 205 тыс. рублей, в 207 компаниях из 2073 компаний выборки. Из них 132 юридических лица зарегистрированы в Москве, 29 — в Санкт-Петербурге, 15 — в Тюменской области, пять — в Татарстане, по четыре — в Свердловской области и Красноярском крае. Общая численность сотрудников этих 207 компаний чуть более 105 тыс. человек.

Среди аутсайдеров по уровню средней зарплаты — компании, зарегистрированные в республиках Северного Кавказа (Северная Осетия, Ингушетия, Адыгея), в Еврейской автономной области и Республике Алтай.

16 ноября из результатов опроса сервисов «Авито» и GigAnt стало известно, что около 70% россиян хотели бы прибавки к зарплате. В частности, 39% респондентов отметили, что хотели бы получать прибавку в размере 25 тыс. рублей. При этом 55% опрошенных заявила, что за последний год не получала повышения зарплаты. Еще 37% участников опроса сообщили, что получили незначительную прибавку — менее 10% от ежемесячного оклада.