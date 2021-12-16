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Многодетная семья побывала на матче Россия — Канада в рамках «Елки желаний»

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Многодетная семья из Севастополя посетила хоккейный матч Россия — Канада Кубка «Первого канала». Старший ребенок обратился на прямую линию к президенту страны Владимиру Путину. Его желание также исполнил руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов в рамках новогодней акции «Елка желаний». Об этом в четверг, 16 декабря, сообщает РЕН ТВ.

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14-летний Максим Бахтарь является одним из лучших игроков крымского хоккейного клуба «Пионер». Семья живет в Севастополе, но родители и четверо детей каждый день ездят в Симферополь, где тренируются старший сын и брат. Максим попросил хоккейную форму для своего шестилетнего брата Михаила.

Шарик с пожеланием мальчика снял руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов. Он подарил юному хоккеисту форму и пригласил всю его семью на матч Кубка «Первого канала».

Игру руководитель исполкома «Народного фронта» и семья севастопольского хоккеиста смотрели вместе. Матч завершился со счетом 4:3 в пользу россиян.

По словам Кузнецова, для Максима все это не просто мечта, а «мечта для того, чтобы побеждать». Он также выразил уверенность в том, что у мальчика большое спортивное будущее.

«Я очень хотел новые коньки, новую форму, но никогда не верил, что это может произойти таким образом», — рассказал Максим.

Ранее, 15 декабря, российский лидер позвонил участнице «Елки желаний» Татьяне Троценко и предложил в дополнение к балету «Лебединое озеро» посмотреть одноименный спектакль на льду. Путин исполнил мечту школьницы в рамках акции «Елка желаний», после того как снял с новогоднего дерева шарик с желанием девочки. Татьяна — старший ребенок в многодетной семье. Сейчас она находится в Санкт-Петербурге, где проходит лечение от тяжелого заболевания.

«Елку желаний» устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях. В акции участвуют дети в возрасте от трех до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или те, чьи заболевания угрожают жизни, а также сироты, ребята из малообеспеченных семей и пожилые граждане с состоянием здоровья, угрожающим жизни. В роли Деда Мороза выступают политики, бизнесмены, а также чиновники.

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