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Сенатор предложил забирать машины у регулярно нарушающих ПДД блогеров

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У регулярно нарушающих ПДД и являющихся источником повышенной общественной опасности видеоблогеров необходимо конфисковывать автомобиль. Об этом в четверг, 16 декабря, заявил сенатор Александр Башкин.

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«Видимо, действительно необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию, и если водитель — собственник автомобиля, при этом являющийся источником повышенной опасности для окружающих, то автомобиль надо конфисковывать. Конечно, при условии многократных правонарушений, при условии, что он представляет серьезную общественную опасность», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Сенатор отметил, что раз уговоры и штрафы не помогают, то нужно переходить к другим мерам. Он напомнил, что за последнее время произошло большое количество ДТП с участием видеоблогеров, серьезно нарушивших законы и ПДД.

«Их опасное поведение уже становится предметом отдельного беспокойства, так как они угрожают все большему числу окружающих. Поэтому это уже предмет отдельного разговора», — заявил Башкин.

Сенатор объяснил, что конфискация может иметь серьезный воспитательный эффект, поскольку, «к сожалению, многие к имуществу и деньгам относятся бережнее, чем и к собственной жизни, и к безопасности окружающих».

Он также отметил, что такие серьезные меры, как конфискация автомобиля, необходимо применять лишь к закоренелым рецидивистам.

«Ужесточать наказание надо, но при этом должна вестись и серьезная разъяснительная, социальная работа. Только синергия наказания и разъяснения, убеждения может иметь максимальный эффект», — заключил Башкин.

24 ноября первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова заявила, что опубликованные видео блогеров-лихачей будут считаться доказательством их правонарушений.

Она отметила, что в действующем Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ самостоятельного состава «опасное вождение» нет. Однако, по ее словам, подобный состав уже заложен в проект нового КоАПа.

В свою очередь автоюрист Дмитрий Славнов заявил, что идею о наказании для блогеров-лихачей по опубликованным ими в соцсетях видео с гонками пора оформить законодательно. Юрист подчеркнул, что блогеры таким образом демонстративно нарушают законодательство.

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