Журналист Spiked призвал Запад признать ответственность за кризис на Украине

Обеспокоенность России действиями Запада рациональна, так как альянс заявлял о возможности вступления Украины в состав организации, а действия стран блока неоднократно создавали напряженность в мировой политике. Об этом 15 декабря заявил в публикации для издания Spiked обозреватель Тим Блэк.

После распада Советского Союза НАТО продолжило расширение на восток, напомнил автор статьи. Кроме того, учения стран альянса в акватории Черного моря говорят о том, что опасения России не лишены оснований, отметил колумнист.

«Чтобы разрешить конфликт на Украине и вокруг нее, Западу сначала нужно признать собственную роль в этом кризисе. И вот тогда, возможно, он будет в состоянии понять Россию, а не просто демонизировать ее», — считает журналист.

Объясняя причины появления публикаций о якобы размещении Россией войск вблизи границ Украины в апреле, а также многочисленные заявления о возможности «вторжения», которые ряд политиков сделал в ноябре, Блэк пояснил, что цель Запада — представить Россию «вредоносной силой».

Многие СМИ пытаются убедить аудиторию, что «разрушительная» и агрессивная Россия вступила в конфронтацию с миролюбивыми странами Запада, пишет автор.

«Вот как многие западные медиа и политик изображают Россию? Как зло, пытающееся переделать мир согласно со своими подлыми убеждениями. По этой причине в прошлом году нас много раз предупреждали, что Россия готовится вторгнуться на Украину», — добавил Блэк.

Ранее, 15 декабря, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия столкнется с серьезными экономическими санкциями со стороны Соединенного Королевства и в целом «большой семерки» (G7) в случае «вторжения на Украину».

В этот же день глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз (ЕС) готов в сотрудничестве с партнерами, включая США, к расширению санкций против РФ в случае эскалации ситуации на Украине. При этом глава Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС хочет хороших отношений с Россией, но «все зависит от ее действий».

13 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российского вторжения на Украину не было и быть не может. Он подчеркнул, что то, что Россия осуществляет на своей территории, Запад не касается. Так он прокомментировал информацию западных СМИ о переброске Вооруженных сил внутри РФ.

6 декабря пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению России в эту страну. Он добавил, что напряженность можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного решения проблемы Донбасса силовым путем.