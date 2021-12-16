В ГИБДД подвели итоги первого месяца работы новых комплексов фотовидеофиксации

Столичная Госавтоинспекция подвела итоги первого месяца работы новых комплексов фотовидеофиксации нарушений скоростного режима, установленных на автомобилях ЦОДД. Устройства вмонтировны в балку со спецсигналами на крыше машин, а их обзорность составляет 360 градусов.

«С начала внедрения новых систем фотовидеофиксации скоростного режима сотрудниками Управления ГИБДД Москвы вынесено 79 постановлений об административных правонарушениях», — сообщает 16 декабря официальный Telegram-канал ведомства.

Отмечается, что 70 постановлений было вынесено за превышение скорости от 20 км/ч до 40 км/ч, а еще 9 — за превышение от 40 км/ч до 60 км/ч.

Санкции за данные правонарушения предусматривают наложение административного штрафа в размере 500 рублей и от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей соответственно.

На сегодняшний день в Москве работает два таких комплекса, которые фиксируют нарушения в потоке транспортных средств «АвтоУраган-МС» и «Кибер-Шериф».

Российская Госавтоинспекция 8 ноября напомнила водителям о санкциях за выезд на встречную полосу дороги.

По данным ведомства, административная ответственность за выезд на встречную полосу движения предусмотрена ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. Согласно документу, за указанное нарушение ПДД предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

Повторное нарушение влечет лишение права управления транспортными средствами на срок один год.

В ГИБДД призвали водителей быть внимательными и осторожными на дорогах, а также строго соблюдать правила дорожного движения.