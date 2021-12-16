В музеях Кургана поселили котов

В двух музеях и туристско-информационном центре Кургана приютили кота и кошек. Теперь в музее истории города живет кошка Мила Музеевна, в областном художественном музее появился кот по имени Джо Блэк, а в туристско-информационном центре приютили кошку Снежу. Всех котов взяли из приютов.

ИА «Ура.ру» со ссылкой на свои источники пишет, что еще в начале года губернатор Вадим Шумков предлагал музеям завести котов. Якобы для привлечения молодой аудитории, в том числе детей. Кроме того, кошки будут бороться с мышами, которые часто портят музейное имущество.

Ранее кошка Муся, обитательница Центральной городской публичной библиотеки имени Владимира Маяковского в Петербурге, удостоилась звания лучшей служебной кошки России по итогам премии-переписи котов, которые «работают» в культурных учреждениях, магазинах и других организациях.