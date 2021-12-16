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Путин поздравил Токаева с Днем независимости Казахстана

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Президент России Владимир Путин направил телеграмму главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по случаю Дня независимости. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщается на сайте Кремля.

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Отмечается, что российский лидер дал высокую оценку успехам, достигнутым Казахстаном в экономической, социальной, научно-технической и других сферах, а также отметил высокий авторитет страны на мировой арене.

«Отношения между нашими государствами динамично развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества. Хорошую отдачу даёт двустороннее сотрудничество на различных направлениях, а также взаимодействие в рамках таких структур, как Евразэс, ОДКБ, СНГ, ШОС, ООН», — подчеркнул президент.

Путин выразил уверенность в дальнейшем последовательном укреплении конструктивных российско-казахстанских связей на благо дружественных народов двух стран и в интересах обеспечения стабильности и безопасности на евразийском континенте.

24 июля Путин обсудил по телефону с Токаевым двустороннее сотрудничество и региональные проблемы. Отмечалось, что переговоры прошли в дружественном ключе.

В мае Госдума ратифицировала договор между Россией и Казахстаном о военном сотрудничестве, который был подписан в Нур-Султане в октябре 2020 года в ходе встречи министров обороны двух стран Сергея Шойгу и Нурлана Ермекбаева.

Уточнялось, что сотрудничество будет осуществляться по широкому спектру вопросов, включая военное образование и подготовку кадров, поставку вооружения и техники, участие в совместных двусторонних и многосторонних учениях, мероприятиях боевой подготовки войск, а также в миротворческой деятельности, совершенствовании двусторонней нормативной правовой базы, культуре и спорте.

В конце апреля Россия и Казахстан подписали комплексную программу экономического взаимодействия между правительствами на 2021–2025 годы. Стороны подписали ряд документов о взаимовыгодном сотрудничестве.

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