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Расходы управляющих компаний Петербурга выросли на 10% с начала года

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Управляющие компании Петербурга столкнулись с ростом расходов на 10% с начала года из-за подорожания стройматериалов. Об этом 16 декабря сообщает газета «Деловой Петербург».

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Опрошенные изданием эксперты рассказали изданию, из чего сложились такие показатели.

«Ежемесячно на поддерживающий и текущий ремонт мы тратим около 5 рублей на 1 кв. м площади МКД. Сюда входит и ремонт дверей, и покраска стен. С начала года цены на деревянные панели и напольные покрытия выросли на 20–25%. Также увеличились затраты на персонал — на 5–10%», — рассказал генеральный директор управляющей компании «Прогресс» Вячеслав Мокичев.

В свою очередь, генеральный директор компании «ЮИТ Сервис Санкт-Петербург» Евгений Пепеляев отметил рост цен на моющие средства, инструменты и расходные материалы при подготовке к отопительному сезону.

«Ну и, конечно, нужно учитывать обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты. Увеличение продолжительности и числа больничных, вынужденный перевод на самоизоляцию контактных сотрудников существенно подняли расходы на оплату сверхурочных», — указал собеседник ДП.

При этом генеральный директор СРО «Межрегионразвитие» Владислав Воронков уточнил, что необходимость роста тарифов на услуги УК обсуждается на общем собрании собственников. По его словам, получать подобное согласие на повышение цен достаточно тяжело, так как жильцы чаще всего хотят «позолоту за копеечку».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Управляющие компании Петербурга столкнулись с резким ростом расходов».

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