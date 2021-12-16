Названы российские регионы-лидеры и аутсайдеры 2021 года

Журнал для бизнеса и власти «ФедералПресс» совместно с Институтом стратегических коммуникаций собрал и изучил показатели регионов РФ по 12 ключевым метрикам за 2021 год.

Все 85 субъектов Российской Федерации были оценены по таким показателям как, средняя заработная плата, динамика роста зарплат населения, прожиточный минимум, индекс промышленного производства, размер долга региона и долгов его муниципалитетов в пересчете на одного человека, объем розничной торговли на одного человека, годовая динамика изменения объема розничной торговли, ожидаемая продолжительность жизни, доля безработного населения, профицит (или дефицит) бюджета в пересчете на население, рост доходов бюджета и привлеченные инвестиции в пересчете на население.

Первая десятка рейтинга удивила даже экспертов. Ожидаемо на первом месте оказался город Москва, а на второй строчке расположился Ненецкий автономный округ. Но сюрпризом стало попадание в список лидеров целого ряда дальневосточных территорий: Хабаровского и Камчатского краев, а также Амурской области. Они оказались на третьем, четвертом и пятом местах соответственно.

Шестое место занял Ханты-Мансийский автономный округ, за ним на седьмом месте расположилась Магаданская область, а следом с отрывом всего в 0,6 балла восьмое место заняла Сахалинская область.

Замыкают десятку лидеров Московская область (9-е место) и Республика Саха (Якутия) (10-е место).

Таким образом, наилучшее социально-экономическое положение среди всех регионов России продемонстрировали территории Севера и Востока страны. Более населенные промышленные регионы разместились во второй десятке — Подмосковье (9-е место), Санкт-Петербург и Ленинградская область (14-е и 12-е места), Челябинская область (16-е), Новосибирская (19-е), Тюменская (20-е место). Этим регионам свойственны более стабильные, средние оценки, без высоких баллов, но и без заметных провалов. В качестве исключения отметим Ленинградскую область, лидера по росту объемов торговли, и Тюменскую с высокой оценкой за низкий уровень долга бюджета.

В топ-20 вошел и лидер сельскохозяйственного пояса — Белгородская область, один из аутсайдеров по прожиточному минимуму, но имеющий низкодефицитный бюджет. Область является еще и лидером по росту доходов бюджета. Лучший из регионов ЮФО — на 21-м месте — Краснодарский край; из регионов ПФО — на 35-ей позиции — Татарстан; в СКФО — на 47-м месте — Ставропольский край.

Десятку аутсайдеров рейтинга замыкают республики СКФО, однако кроме них в числе отстающих оказались один регион УрФО — Курганская область, два региона ПФО — Мордовия и Марий Эл, а также две территории юга Сибири — Тыва и Алтайский край. Настораживает попадание в десятку аутсайдеров Чеченской Республики, давно пользующейся особым вниманием федерального центра. Она расположилась на 78-м месте рейтинга.

При этом, согласно полученным результатам исследования, ни один из регионов нельзя назвать лидером или аутсайдером по всем показателям. Даже у Москвы есть проблемные места, связанные с динамикой: доходы бюджета, зарплата и оборот торговли растут не так быстро, как хотелось бы. Ненецкий автономный округ, занявший второе место, как и большинство других северных регионов, выигрывает за счет состояния рынка труда (высокие зарплаты, инвестиции), но получает низкие оценки за продолжительность жизни. Сходные цифры и у других участников топ-10 — Камчатки, Ямало-Ненецкого автономного округа, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей, Республики Саха. Хабаровский край, не слишком заметно выигрывающий у вышеназванных территорий в комфортном климате и, соответственно, в продолжительности жизни, не может похвастаться и рекордными зарплатами, они в среднем вдвое ниже, чем у лидеров. Зато у Хабаровского края высокая динамика роста той же зарплаты и низкий дефицит бюджета, что позволяет надеяться на позитивные изменения в недалеком будущем.

Детально ознакомится c лидерами и аутсайдерами рейтинга по каждому из 12 показателей можно в журнале для бизнеса и власти «ФедералПресс», а также на сайте РИА «ФедералПресс» (www.fedpress.ru).