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Власти Москвы рекомендовали школам отправить учеников на каникулы с 27 декабря

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Департамент образования и науки Москвы 16 декабря рекомендовал школам уйти на зимние каникулы с 27 декабря в целях укрепления тенденции по снижению заболеваемости среди учащихся.

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«Департамент образования и науки Москвы рекомендовал школам установить новогодние каникулы в период с 27 декабря 2021-го по 9 января 2022 года. Данное решение школы внесут в повестку заседаний управляющих советов и примут решение с учетом мнения этого коллегиального органа управления»,— сообщили «Интерфаксу» в ведомстве.

С 27 по 30 декабря для младших классов могут открыть дежурные группы. Детские сады и колледжи будут работать штатно.

Отмечается также, что продление осенних каникул привело к снижению заболеваемости коронавирусом в школах.

Ранее, 9 декабря, заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай рассказал, что в России с начала 2021 года зафиксировано более 570 тыс. случаев заболевания детей COVID-19. При этом он напомнил, что вакцина для детей в возрасте от 12 до 17 лет, «Спутник M», уже зарегистрирована.

6 декабря министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России исследования вакцины от COVID-19 для детей в возрасте от 6 до 11 лет могут начаться в 2022 году. Он уточнил, что в конце ноября НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал документы для получения разрешения на исследования вакцины против коронавируса среди детей от шести лет.

Вакцина «Спутник M» была зарегистрирована 24 ноября. В Минздраве пояснили, что иммунизация достигается путем ввода двух компонентов вакцины с интервалом 21 день.

В конце ноября ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) Дмитрий Иванов в беседе с «Известиями» отметил, что в обществе сложился миф о том, что дети не болеют COVID-19, однако на самом деле у несовершеннолетних встречаются очень сложные случаи. Он подчеркнул, что у детей бывает поражение легких 80%.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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