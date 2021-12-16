Ритейлер «Лента» купит «Утконос»

Ритейлер «Лента» покупает онлайн-сервис по доставке продуктов «Утконос», базовая цена сделки составляет 20 млрд рублей. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщает пресс-служба компании в Telegram.

«Лента» объявляет о заключении соглашения о приобретении онлайн-ритейлера «Утконос» для создания ведущей платформы в сегменте e-grocery, охватывающей все ключевые потребности покупателей и сегменты рынка. [...] Базовая цена сделки составляет 20 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Как отмечается, приобретение «Утконоса» позволит «Ленте» значительно увеличить свою долю на онлайн-рынке за счет интеграции дополнительной платформы по доставке продуктов, обладающей конкурентными преимуществами. Сделка также позволит компании более эффективно конкурировать на онлайн-рынке Москвы, особенно в ценовых сегментах «выше среднего» и «премиум».

Генеральный директор «Ленты» Владимир Сорокин заявил, что сделка в полной мере соответствует стратегическим приоритетам ритейлера.

«Утконос» — это онлайн-ритейлер, базирующийся в Москве и являющийся первопроходцем сегмента e-grocery в России. В 2020 году доля «Утконоса» на московском рынке e-grocery составляла около 10%.

Ранее, в мае, стало известно, что «Лента» покупает сеть супермаркетов «Билла». Благодаря покупке зрелых торговых точек с высокой плотностью продаж компания рассчитывает быстрее расширить свою сеть в Москве и области. Общая доля компании в продуктовом ритейле региона после этого составит около 3%.

В июле «Лента» получила одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на покупку сети супермаркетов Billa. «Лента» собирается интегрировать в свою сеть 161 купленный супермаркет, логистическую инфраструктуру и сотрудников «Билла Россия».