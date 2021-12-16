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Курс турецкой валюты обрушился до нового исторического минимума

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Курс турецкой национальной валюты в четверг, 16 декабря, обновил исторический минимум, упав до 15,21 лиры за единицу американской валюты. Об этом свидетельствуют онлайн-данные биржевых торгов.

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Торги 16 декабря лира начала с курса 14,85 за доллар, который в течение утра начал резко падать. Потеря стоимости за четверг составляет 2,7%. Лира также падает по отношению и к остальным валютам.

3 декабря стоимость лиры понизилась на 1,3%, до 13,8627 за $1 на торгах, приблизившись к рекордно низкому уровню. Агентство Bloomberg также сообщало, что годовая инфляция в Турции в ноябре достигла 21,3% против 19,9% в октябре. Аналитики ожидали роста инфляции до 20,7%. Эксперты отметили, что декабрьская инфляция будет значительно выше.

В тот же день доктор экономических наук, завкафедрой экономики и экономической географии стран Азии и Африки Института стран Азии и Африки (ИСАА МГУ) Наталья Ульченко заявила «Известиям», что курс турецкой лиры будет зависеть от того, насколько рискованной и неожиданной будет оставаться внешняя политика Турции.

Ульченко рассказала, что среди основных составляющих инфляции в Турции — достаточно высокая доля импорта в производстве страны плюс сказывается рост цен на товары энергосектора.

1 декабря турецкая лира опустилась до 13,71 за доллар. Центробанк Турции отреагировал на это заявлением о проведении прямых валютных интервенций «по причине нездорового ценообразования, которое наблюдается в отношении валютных курсов».

В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил в отставку главу минфина страны Лютфи Эльвана и назначил на его пост Нуреддина Небати, который прежде занимал должность заместителя министра финансов.

С начала года турецкая нацвалюта упала с 7,43 до 12,5 к доллару США, а инфляция за тот же период, по данным на 1 декабря, разогналась с 14,6 до почти 20%. В этих условиях Эрдоган сменил трех глав ЦБ Турции, пока нынешний руководитель регулятора Сахап Кавчиоглу не согласился перейти к снижению ключевой ставки — до 15% в ноябре.

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