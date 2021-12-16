Статья «Известий» победила на конкурсе журналистских работ «ПРО образование»

В Москве объявили имена победителей и финалистов Всероссийского конкурса образовательной журналистики «ПРО Образование 2021». Статья журналиста «Известий» Сергея Гурьянова победила в номинации «Лучшая статья ПРО образование».

«Мы очень благодарны всем СМИ, редакторам, журналистам, блогерам, освещающим вопросы образования и воспитания. Спасибо и за то, что поднимаете острые темы, требующие нашего пристального внимания, и за то, что находите интересные практики и замечательных педагогов, чей опыт можно тиражировать в масштабах страны», — сказал первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.

Вместе с Бугаевым награды лауреатам премии вручили известные общественные деятели, представители органов управления образованием, эксперты и журналисты. Среди них — генеральный директор автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета» Алексей Гореславский.

Для участия в конкурсе было подано 827 заявок из 72 регионов России. Лидерами по количеству присланных работ стали Свердловская, Белгородская, Московская области и Москва.

Победители получили статуэтки и почетные дипломы, подарки от партнеров конкурса — компании «Яндекс» и издательства «Альпина Паблишер».

Всероссийский конкурс «ПРО Образование» — площадка открытого диалога Минпросвещения России с профессиональными журналистскими коллективами и индивидуальными авторами. Это инструмент выражения общественного признания заслуг региональных и федеральных средств массовой информации, журналистов, блогеров в области освещения и популяризации жизни российской школы.