Анкара рассмотрит заявки авиакомпаний на рейсы из Стамбула в Ереван

Анкара рассматривает заявки авиакомпаний на авиарейсы из Стамбула в Ереван и обратно, решение может быть принято в ближайшие дни. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Заявки авиакомпаний рассматриваются в минтрансе и главном управлении гражданской авиации Турции. В принципе отношение турецкой стороны к вопросу позитивное. В ближайшие дни определится, какие из компаний смогут летать по данному маршруту», — приводит его слова агентство Anadolu.

Чавушоглу напомнил, что Турция и Азербайджан после 44-дневной войны в Карабахе выступали с позитивными месседжами в адрес Армении.

«Особую значимость представляют призывы Баку к заключению всеобъемлющего мирного соглашения с Ереваном. Эти сигналы демонстрируют также подходы Турции и Азербайджана к вопросу», — сказал он.

Он подчеркнул, что Турция выступает за мир, стабильность и экономическое развитие на Южном Кавказе.

Министр также выразил надежду на то, что и армянская сторона будет предпринимать усилия по обеспечению долгосрочного мира и стабильности в регионе.

15 декабря Чавушоглу заявил, что для нормализации отношений с Арменией стороны скоро взаимно назначат спецпредставителей.

«В рамках нормализации отношений с Арменией в качестве нашего спецпредставителя мы назначим бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча», — сказал глава МИДа в эфире телеканала TRT.

26 ноября в Сочи прошли трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, азербайджанского лидера Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По итогам встречи было опубликовано совместное заявление. В нем указано, что стороны условились предпринять шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе.

17 ноября Турция пообещала помощь Азербайджану в конфликте с Арменией. Тогда Чавушоглу, напомнил, что Анкара всегда поддержит Баку, и заявил, что Армения должна осознавать бесперспективность провокаций в отношении Азербайджана.

В тот же день Евросоюз призвал Армению и Азербайджан возобновить переговоры для всеобъемлющего урегулирования нерешенных вопросов. ЕС напомнил о приверженности «работе с Арменией и Азербайджаном для преодоления напряженности».

Турция признала независимость Армении в 1991 году, но страны до сих пор не установили дипломатические отношения. Турция блокирует сухопутную границу, грузы между странами перемещаются транзитом через территорию Грузии. Турция всегда поддерживала Азербайджан в его конфликте с Арменией из-за Нагорного Карабаха.

В 2009 году главы МИД Турции и Армении подписали протоколы об установлении дипотношений и о принципах взаимоотношений, однако эти документы не были ратифицированы сторонами. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании протоколов.