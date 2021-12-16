В Госдуму внесли законопроект о развитии местного самоуправления

Главы комитетов Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас в четверг, 16 декабря, внесли на рассмотрение ГД проект нового закона об общих принципах организации местного самоуправления, он подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти.

«Внесенный законопроект посвящен организации местного самоуправления и является следующим этапом в выстраивании единой системы публичной власти в стране», — сказал Крашенинников журналистам.

Клишас, в свою очередь, заявил «РИА Новости», что новая система местного самоуправления сделает невозможным перекладывание ответственности с одной администрации на другую. Он пояснил, что, согласно законопроекту, вводятся два вида муниципалитета: городской округ и муниципальный округ, исключение составят лишь города федерального значения, где возможны внутригородские муниципальные образования.

Законопроект также предусматривает установление для мэров и всех должностных лиц местного самоуправления единый пятилетний срок полномочий

Как сообщили в пресс-службе комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, переход к одноуровневой системе организации местного самоуправления в России продлится до 1 января 2028 года.

Одноуровневая система, по убеждению авторов инициативы, позволит создать новую систему организации власти на местах, в основе устройства которой будет заложен не территориальный принцип, а принцип привязки к населению.

Кроме этого, проектом закона усиливается ответственность глав муниципальных образований и местных администраций перед президентом РФ.

Одноуровневую систему работы местного самоуправления, как отмечается, планируют запустить в России 1 января 2023 года.

Ранее, 14 декабря, Госдума приняла закон об организации публичной власти в субъектах РФ. В частности, согласно действующему законодательству, глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроект предлагает исключить это требование — количество сроков нахождения у власти губернаторов будут определять заксобрания регионов. Также российский лидер может прекращать полномочия глав регионов по любым основаниям.