Подозреваемую в присвоении денег кассиршу из Ачинска арестовали

В Красноярском крае арестована кассирша, подозреваемая в краже денег банка. Об этом 16 декабря сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сегодня в Ачинском городском суде состоялось судебное заседание, на котором решался вопрос о мере пресечения местной жительнице, которая подозревается в присвоении крупной суммы, принадлежавшей банку. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 24 дня», — цитирует ее «МВД Медиа».

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