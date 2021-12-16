Дептранс предупредил москвичей о сильных пробках

В Москве вечером 16 декабря ожидаются пробки в восемь-девять баллов. Об этом в четверг сообщает столичный департамент транспорта.

«Вечер — восемь-девять баллов», — отмечается в сообщении.

Загруженность дорог утром 16 декабря составляет 4 балла, движение затруднено на Рязанском и Волгоградском проспектах, а также на Каширском шоссе.

Днем ранее в Москве тоже отмечались пробки в восемь-девять баллов. В дептрансе сообщили, что число машин выросло в преддверии новогодних праздников — 15 декабря в первой половине дня по столице передвигалось на 10 тыс. больше автомобилей, чем неделей ранее.

По прогнозу Гидрометцентра России, 16 декабря ожидается облачная погода, мокрый снег и гололедица. Температура воздуха в Москве днем составит от 0 до +2 градусов, ночью — от –1 до +1 градуса.