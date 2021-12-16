Спецназ взял штурмом офис лжеэлектриков в Екатеринбурге

Спецназ взял штурмом офис банды лжеэлектриков в Екатеринбурге. Об этом стало известно в среду, 15 декабря.

Злоумышленников вывели из здания и посадили в автозак. Задержаны были как «полевые работники» и диспетчеры, так и их руководители. Мошенники доставлены в Пермь, где пройдут следствие и суд, сообщили в URA.RU.

Преступники ежемесячно обманывали пожилых граждан на миллионы рублей: они приходили к пенсионерам под видом электриков и предлагали услуги по завышенным ценам. Так, работы, которые стоят в реальности 3 тыс. рублей, они выполняли за 30–40 тыс. рублей.

13 декабря специалисты компании ESET сообщили, что в канун Нового года россияне столкнулись с увеличением активности мошенников и новыми схемами киберпреступлений. Одна из распространенных уловок мошенников связана с туристическими услугами. Так, они притворяются сотрудниками туркомпаний и просят у жертв внести предоплату.