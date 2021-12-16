Конгрессмен отказался признавать распад Украины «катаклизмом» для США

Вхождение части Украины в состав России не стало бы потрясением для жизни простых американцев. Об этом конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц заявил 15 декабря в интервью Real America’s Voice.

«Вы хотите мне сказать, что это прямо-таки катаклизм, который перевернет жизни американцев? Ничего подобного», — сказал он, при этом запись эфира была сперва опубликована на странице политика в YouTube, но после удалена.

По убеждению конгрессмена, при таком развитии событий санкции Соединенных Штатов будут выглядеть смехотворно из-за экономической независимости Москвы. Кроме того, Россия сократила свои активы в долларах, поэтому ограничительные меры не будут иметь ожидаемого эффекта, отметил Гетц.

Ранее, 15 декабря, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента РФ по внешней политике Юрием Ушаковым заявил, что Соединенные Штаты продолжат координироваться с союзниками по решению ситуации вокруг Украины дипломатическим путем. В ходе разговора Салливан также выразил обеспокоенность США в связи с присутствием военных сил России у границы с Украиной.

В тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов в сотрудничестве с партнерами, включая США, к расширению санкций против РФ в случае эскалации ситуации на Украине. ЕС хочет хороших отношений с Россией, но «всё зависит от ее действий», заключила она.

13 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российского вторжения на Украину не было и быть не может. Он подчеркнул: то, что Россия осуществляет на своей территории, Запад не касается.

Ранее, 6 декабря, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заметил, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению России в эту страну. Он добавил, что напряженность можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного решения проблемы Донбасса силовым путем.

В западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по нападению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.