Прямой эфир
Общество
Дептранс предупредил москвичей о сильных пробках
Спорт
Овечкин забросил 751-ю шайбу в НХЛ в матче с «Чикаго Блэкхоукс»
Спорт
Катар выразил готовность пустить привитых «Спутником V» на матчи ЧМ-2022
Общество
В России зафиксировали всплеск активности хакеров-вымогателей
Общество
Российские ученые завершили сбор данных об «Омикроне» в ЮАР
Экономика
Правительство решило модернизировать инвестрежим для привлечения 14 трлн рублей
Мир
Гемпель предложил канцлеру ФРГ посетить Крым
Мир
ВОЗ обеспокоилась скоростным распространением «Омикрона»
Мир
Истребители США прибыли в Румынию для «усиления НАТО» в Черном море
Общество
Новогодние выплаты пенсионерам предложили сделать ежегодными

Конгрессмен отказался признавать распад Украины «катаклизмом» для США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вхождение части Украины в состав России не стало бы потрясением для жизни простых американцев. Об этом конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц заявил 15 декабря в интервью Real America’s Voice.

Страна конфликта: Киев продолжает стягивать силы к линии соприкосновения
Как изменилась обстановка в Донбассе после проявлений дипломатической активности США

«Вы хотите мне сказать, что это прямо-таки катаклизм, который перевернет жизни американцев? Ничего подобного», — сказал он, при этом запись эфира была сперва опубликована на странице политика в YouTube, но после удалена.

По убеждению конгрессмена, при таком развитии событий санкции Соединенных Штатов будут выглядеть смехотворно из-за экономической независимости Москвы. Кроме того, Россия сократила свои активы в долларах, поэтому ограничительные меры не будут иметь ожидаемого эффекта, отметил Гетц.

Ранее, 15 декабря, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента РФ по внешней политике Юрием Ушаковым заявил, что Соединенные Штаты продолжат координироваться с союзниками по решению ситуации вокруг Украины дипломатическим путем. В ходе разговора Салливан также выразил обеспокоенность США в связи с присутствием военных сил России у границы с Украиной.

В тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов в сотрудничестве с партнерами, включая США, к расширению санкций против РФ в случае эскалации ситуации на Украине. ЕС хочет хороших отношений с Россией, но «всё зависит от ее действий», заключила она.

13 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российского вторжения на Украину не было и быть не может. Он подчеркнул: то, что Россия осуществляет на своей территории, Запад не касается.

Ранее, 6 декабря, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заметил, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению России в эту страну. Он добавил, что напряженность можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного решения проблемы Донбасса силовым путем.

В западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по нападению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021