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Захарова отметила избитые тезисы и клише в заявлениях НАТО об агрессии РФ

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что заявления об агрессии России в адрес Украины выглядят глупо. По ее словам, НАТО считает нашу страну угрозой, наращивая поставки оружия Киеву, передает телеканал «Известия».

«Нынешнее состояние коллективного разума западного сообщества, ну, как и можно было, увы, ожидать, исходя из нынешних реалий, ничего конструктивного мы в этом заявлении не увидели — всё тот же набор избитых тезисов, клише. Напомню, что в первый день ливерпульской встречи, это 10 декабря, МИД России опубликовал заявление, я сегодня о нем уже говорила, о диалоге США и других стран Запада относительно выработки гарантий безопасности Российской Федерации, оно было адресовано прежде всего государствам, которые входят одновременно и в НАТО, и в G7. В нем даны конкретные предложения по снижению напряженности вокруг Украины. Примечательно, что этой важной темы министры G7 предпочли публично не касаться. Честно говоря, сомневаемся, что замалчивание, попытка отмахнуться от обсуждения поставленных российской стороной вопросов поможет решить проблему — так это никогда не работало. Мы рассчитываем получить внятную обратную связь», — указала Захарова.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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