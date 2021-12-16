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Виновник ДТП на Невском проспекте оказал сопротивление при задержании

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Сбившего пешеходов на Невском проспекте водителя задержали. Мужчина оказал сопротивление полицейским, передает телеканал «Известия». На Невском проспекте машина сбила пешеходов на переходе. При аварии погиб один человек, ещё один пострадал. Автомобиль двигался на красный сигнал светофора. Водителю предстоит пройти медосвидетельствование. Предварительно, у мужчины уже были штрафы за нарушение ПДД.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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