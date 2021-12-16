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США рассекретили документы об убийстве Кеннеди

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В США обнародовали материалы об убийстве 35-го президента страны Джона Кеннеди. Документы опубликовали на сайте Национального управления архивов, передает телеканал «Известия». Почти 1,5 тыс. рассекреченных записей может увидеть каждый желающий. В материалах есть и русские фамилии, но основное внимание в документах уделили Ли Харви Освальду. Американец официально признан убийцей 35-го президента США. Судя по материалам, часть теорий о причастности СССР теперь полностью рассыпается. При этом след нашей страны в деле убийства Джона Кеннеди пока что остается, пусть и не такой яркий. К примеру, отмечается, что Освальду быстрее других удалось получить советскую визу. Кроме того, Ли Харви жил в Минске, там же женился, супругу перевез в Штаты. Картина, возможно, прояснится после изучения всех имеющихся данных. Порядок публикации материалов утвердил американский президент Джо Байден. Ожидается, что вторую часть документов обнародуют через год.

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