Мама участницы «Елки желаний» поблагодарила Путина за исполнение мечты дочери

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с Таней Троценко. Девочка из Ставрополья приняла участие в акции «Елка желаний», которая состоялась 5 декабря 2021 года, передает телеканал «Известия».

«Татьяна Троценко. Мечтает посетить «Лебединое озеро» в Мариинском театре», — желание девочки озвучили на акции.



«Считай, что ты уже в дороге», — сообщил российский лидер.

Именно со слов президента началась новогодняя сказка Тани. Школьнице сделали макияж и одели для похода в театр. Перед представлением важному зрителю провели персональную экскурсию. Девочка увидела зал, побывала за кулисами, узнала историю театра. Но самые яркие эмоции, конечно, вызвало представление на сцене.

По словам мамы девочки Людмилы Троценко, принять участие в акции «Елка желаний» девочка решила, находясь на лечении в больнице.

«Нам сказали, что вы можете оставить заявку и, возможно, вашему ребенку повезет под Новый год. У моей дочери глаза загорелись. Этот год был очень сложным, все устали, я вижу, что ребёнок тоже очень устал. Мы вот сейчас этот блок химиотерапии прошли, и сейчас мы здесь», — поделилась женщина.

В январе у школьницы нашли тяжелое заболевание. Она проходит лечение в Санкт-Петербурге. Таня — старший ребенок в многодетной семье. Девочка увлекается балетом и училась в танцевальной студии.

«Я когда занималась танцами, у меня была дополнительная музыкальная литература. Мы читали о балете, и там было «Лебединое озеро». Мне оно очень понравилось. И читали мы тоже про Мариинский театр», — рассказала участница акции.

На Мариинском театре новогодняя сказка для Тани не закончилась. Девочка побывала в крупнейшем музее России — Эрмитаже, а теперь президент предложил школьнице и её маме приехать в Москву.

«Мне и моим коллегам пришло в голову организовать, если вы захотите, такая возможность есть, это несложно, когда поедете домой, поехать через Москву, остановиться и посмотреть ледовое шоу «Лебединое озеро. Ну так что, Любовь Ивановна, поедете в Москву?» — спросил Путин.

«Танечка, еще раз хочу поздравить тебя с наступающим Новым годом, хочу пожелать тебе здоровья в новом году, хорошего настроения и всего самого доброго. Я тебя обнимаю крепко», — обратился президент России к школьнице.

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