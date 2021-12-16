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Суд в Кемерово арестовал фигурантов уголовного дела об аварии на шахте «Листвяжная»

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Центральный районный суд Кемерово заключил под стражу фигурантов уголовного дела об аварии на шахте «Листвяжная». Об этом сообщили в прокуратуре региона в среду, 15 декабря.

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По делу об аварии на шахте, где в результате ЧП погибли 46 горняков и пятеро горноспасателей, оказались задержаны: президент ХК «СДС» и основной владелец «СДС-Уголь» Михаил Федяев, гендиректор компании Геннадий Алексеев, главный инженер ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолий Лобанов и технический директор компании «СДС-Уголь» Антон Якутов, сообщает Telegram-канал ведомства.

Алексеев, Лобанов и Якутов взяты под стражу до 25 января, Федяев — до 14 февраля.

Защита Федяева намеревается обжаловать его арест.

Прежде в ходе расследования были арестованы директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов, начальник участка Сергей Герасименок, а также инспекторы Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Все они вину не признают.

В ходе судебного заседания представитель Следственного комитета (СК) РФ сообщил, что Федяев был в курсе нарушений в шахте и принимал меры к сокрытию документов.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября. В результате происшествия погиб 51 человек, 58 были госпитализированы. Всего в шахте находились 285 человек.

14 декабря председатель СК РФ Александр Бастрыкин указал на необходимость установить роль собственников шахты «Листвяжная» в случившейся трагедии. Он уточнил, что в рамках расследования дела назначены и проводятся 125 судебно-медицинских экспертиз, в том числе горнотехническая, компьютерно-техническая и бухгалтерская.

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