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Пользователи из США и Европы столкнулись со сбоями в работе Instagram

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Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в ряде стран. Об этом сообщили на сайте отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов сервиса Downdetector в среду, 15 декабря.

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Наибольшее количество жалоб поступило из США, Великобритании и Германии. Сообщения о неполадках также приходили из Испании и Италии.

Так, американцы рассказали о проблемах в работе приложения и при подключении к серверу. Пользователи из Великобритании также отметили проблемы в работе сервиса. В свою очередь немецкие пользователи испытывали трудности при загрузке фотографий и при обновлении ленты. Треть сообщивших о проблемах не могли войти в свою учетную запись.

15 декабря пользователи Facebook (Meta) из разных стран жаловались на сбои в работе сервиса. Сообщения о проблемах поступали в основном из США, Франции, Германии, Великобритании, Канады, Италии.

О сбоях в работе соцсетей и мессенджеров сообщается нередко. Так, 12 ноября пользователи из европейских стран пожаловались на Google, Gmail и YouTube, 28 октября о неполадках с YouTube сообщали жители США, Канады, Нидерландов, Германии, Франции, Испании, Великобритании и Польши. 27 октября сообщалось о сбое в Telegram, 14 и 19 октября — в Instagram.

5 октября произошел масштабный сбой в Facebook, из строя вышли также WhatsApp и Instagram. Тогда Цукерберг извинился за сбой в работе платформы. В компании также заверили, что проблема была связана с неправильным изменением конфигурации со стороны самой компании.

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